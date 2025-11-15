Endlich ist es wieder soweit, das Bärentheater öffnet zum 29. Mal seinen Vorhang mit einer lustigen schwäbischen Komödie. Freuen Sie sich auf unser diesjähriges Stück "Hoiß' Nächt' ond kalt' Fiaß'" von Jasmin Leuthe, bei dem Sie sich wieder über allerhand Verwirrung oder Verwechslungen freuen dürfen und über die Weil der Städter / schwäbische Mundart in 3 Akten amüsieren können… mit Sicherheit wird es ein lustiger Abend.