Bärlauch, giftige Doppelgänger und kulinarische Verarbeitung

An diesem Abend wollen wir uns dem Bärlauch aus dem heimischen Wald zwischen Nufringen und Rohrau widmen. Wir treffen uns an einem Waldparkplatz und verbringen ca. 1,5 Stunden im Wald. Hier zeige ich Ihnen den Bärlauch und seine giftigen Brüder wie den Aronstab, die Herbstzeitlose und das Maiglöckchen. Ab ca. 20 Uhr treffen wir uns dann in der Schulküche der VHS wieder und bereiten gemeinsam ein schmackhaftes Bärlauchpesto, eine Bärlauchbutter und ein Bärlauchsalz zu. Dazu werden selbstgemachter Wildpflanzensirup mit Sprudel und Brot gereicht. Das Pesto, die Butter und das Salz können mit nachhause genommen werden.

Bitte mitbringen: 3 leere Marmeladengläser mit Deckeln zum Mitnehmen der Produkte, wettergerechte Kleidung.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Treffpunkt:

Von Herrenberg über Nufringen, Richtung Rohrau fahrend, biegt man nach der Autobahnunterführung in den ersten Feldweg danach rechts ab und folgt diesem ca. 1 km bis zum Wanderparkplatz am Waldrand. Dort ist dann der Treffpunkt.

Das sind die Koordinaten in Google Maps: 48.617632, 8.914469

Achtung: Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung über die vhs möglich. Die Plätze sind begrenzt.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.