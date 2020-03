Böblingen erkunden

Die Landeszentrale für politische Bildung lädt am Samstag, 4. April 2020, unter dem Titel „Böblingen und das Bauernkriegsmuseum“ interessierte Gäste dazu ein, unsere Stadt besser kennen und verstehen zu lernen.

Die Besucher erfahren, was die größte Massenerhebung in der deutschen Geschichte mit Böblingen zu tun hat, und was aus den Forderungen nach Freiheit und Gerechtigkeit vor 500 Jahren bis hinein in die Gegenwart geworden ist. In einer Atmosphäre des zwanglosen Austauschs soll auch diskutiert werden, wie wir und andere mit wichtigen Grundwerten heutzutage umgehen.

In einem weiteren Teil der Tagesveranstaltung wird im Rahmen eines Stadtrundgangs mit Besuch des Schloßbergstollens aus dem Zweiten Weltkrieg ein Einblick in die jüngere Geschichte Böblingens gegeben, das im Oktober 1943 zu großen Teilen durch einen Fliegerangriff zerstört wurde.