Böblinger Mechthild 2018

Die Kultourmacher vom Alten Amtsgericht laden zum – schon legendären – Comedy Festival ein und präsentieren wieder einmal die Besten, die das Genre zu bieten hat.

Das Publikum ist aufgerufen zu entscheiden, wer sich in die Liga der Mechthild-Gewinner einreihen darf:

Comedian Sascha Korf präsentiert sich als Improvisationsgenie und spielt mit den Worten des Publikums, Arnulf Rating wird mit seinem Politkabarett die aktuellen Themen hinterfragen und untersuchen was die Böblinger Kreiszeitung zu diesen Themen zu sagen hat und Queenz of Piano werden die Kongresshalle mit wunderbaren Pianotönen aus zwei Flügeln begeistern. Zu diesen, in der Szene bereits renommierten Darstellern gesellt sich ein 'Newcomer' der zuvor im Theater Altes Amtsgericht als Sieger aus einem 3er-Wettbewerb hervorgegangen war. Er – oder sie – hat dieselbe Chance, an diesem Abend vom Kongresshallenpublikum zum Gewinner gekürt zu werden. Wer wird die begehrte Trophäe, die vom Ehninger Künstler Sigi Ulmer geschaffene Mechthild-Skulptur überreicht bekommen?.

Was den Abend noch so unterhaltsam macht? Freuen Sie sich auf La Finnesse, vier Damen die mit ihrer mitreißenden musikalischen Spielfreude den klingenden Rahmen darstellen. Moderiert wird der Abend von Jens Neutag, dem Böblinger Mechthildgewinner von 2010. Er wird nicht nur den Künstlerkollegen den Teppich ausrollen, er wird auch Highlights seines neuen Programms zum Besten geben.

Nachdem die Künstler ihr Programm präsentiert haben, wird vom Publikum der Champion des Abends gewählt und gefeiert.