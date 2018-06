Böblinger Promenadenkonzerte: Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim

In der halboffenen und überdachten Alten TÜV-Halle werden in Böblingen im Rahmen der etablierten Veranstaltungsreihe Sommer am See zum dritten Mal in Folge Promenadenkonzerte stattfinden.

Allabendlich werden verschiedene Musikvereine und Ensembles aus Böblingen und der Region ihr Talent beim Vorstellen ausgewählter Musikprogramme präsentieren. Der Eintritt zu den Konzerten ist wie gewohnt kostenfrei.

Abschlusskonzert der Böblinger Promenadenkonzerte mit der Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim.

Programm:

Mo, 23. Juli 2018: Stadtkapelle Böblingen

Di, 24. Juli 2018: Honk & Blow - Böhmische Besetzung des Musikverein Eintracht Bierlingen

Mi, 25. Juli 2018: Schönbuch Brass

Do, 26. Juli 2018: Stadtkapelle Sindelfingen

Fr, 27. Juli 2018: Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim