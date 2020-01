Der Förderverein Bildungshaus Am Römer e. V. veranstaltet am Sonntag, 8. März 2020 von 13.30 – 15.30 Uhr in der Sporthalle Bödigheim einen Kinder- und Spielzeugbasar. Verkauft werden darf alles “rund ums Kind” - von Kleidung über Spielzeug, Bücher bis zu “Hardware” wie Kinderwagen etc. Zusätzlich wird es einen Verkauf von Kaffee und Kuchen geben.