Böhmischer Abend

Am Freitag 02. Oktober laden die 7-Blech-Böhmischen das erste mal zu ihrem Böhmischen Abend ins Festzelt nach Hohenstaufen ein!

Ein Abend ganz im Zeichen der böhmisch-mährischen Blasmusik! Die Sieba-Blech-Böhmische sorgt mit Polkas, Walzern und Märschen für echte böhmische Stimmung und lädt zum Zuhören, Mitschunkeln und Genießen ein.

Die neunköpfige Formation verbindet Musiker des Musikvereins Ottenbach und der Musikkapelle Hohenstaufen und bringt traditionelle Blasmusik mit viel Spielfreude, Herzblut und musikalischem Feingefühl auf die Bühne.

Freuen Sie sich auf einen geselligen Abend im Festzelt beim Musikerheim Hohenstaufen – natürlich darf dabei auch das leibliche Wohl nicht fehlen: gegrillte Rote Wurst im Wecken und Augustiner Lagerbier Hell sowie slkoholfreie Getränke stehen bereit.