Bölter Trio

Die Band „bölter.“ steht für ehrliche, handgemachte Musik. Eigenständig, eingängig und eigentlich genau so, wie viel Holz und wenig Blech klingen kann: kraftvoll und erdig.

In ihren Songs schaffen die drei Jungs einen Raum, in dem jeder seine Seele spüren und er selbst sein kann. Das ist das Tolle an Musik, die aus dem Bauch heraus kommt.

Wer auf Pop, Blues-Rock und Folk steht und gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder AnnenMayKantereit hört, der ist bei „bölter.“ bestens aufgehoben.

Nicht zuletzt kennt man zwei der Jungs von der letztjährigen Allstar Band