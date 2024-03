Bölter Trio

Kennt man Künstler wie Neil Young oder Chris Whitley, merkt man woher Bölter musikalisch beeinflusst wurden, andererseits kann man Vergleiche mit heimischen

Künstlern anstellen wie „Stoppok“ oder „AnnenMayKantereit“. Doch so richtig funktioniert das Schubladensystem bei den Jungs einfach nicht, hat es noch nie.

Vielleicht sind sie auch gerade dabei, sich ihre eigene Schublade zu schreinern. Fakt ist: auf der Bühne sind sie eine Wucht!

Ihre Songs sind eingängig und verständlich, poppig kompakt und doch rau und leidenschaftlich vorgetragen mit Raum für spontane Zwischeneinlagen. Kurzum:

einfallsreich und lebendig. Bölter singt vom Leben im Wandel der Zeit, über aktuelle Themen und über Fragen, die jedem schonmal in den Sinn gekommen sind.

Thematisch lassen sich die Lieder in folgendem Klappentext zusammenfassen: „Irgendwo zwischen Tour und Angel, zwischen Knigge und Ernst, zwischen Schwarz und

Weiß, ist ein Klecks bunte Farbe, die versucht Form zu finden und dabei doch so formlos zu wirken.

Schwarz oder weiß – und welche Farbe bist du? Was passiert zwischen Nullen und Einsen? Was geschieht mit uns Menschen wenn unser Leben zunehmend digitaler wird?

Bölter geht zum Ratschläger und sucht nach Antworten. Er war einmal ein Träumer, der Ernst hat ihn aufgeweckt, nun schaut er fragend nach oben, pflanzt den ganzen

Tag Bäume und sieht den Cyborgs bei ihrer Abreise zu, auf dem Weg in eine neue Heimat. Lassen sich die Antworten auf seine Fragen in der Musik finden? Man weiß es

nicht. Aber sie sorgt zumindest für etwas Farbe im Leben.“ Die originellen Texte widmen sich kritisch den aktuellen Themen, wie der Digitalisierung oder dem Klimawandel ohne dabei zu ernst zu wirken. So behält sich die Band auf sympathische Weise ein charmantes Zwinkern in vielen ihrer Songs. Man sagt: „Authentisch ist das neue Cool“. Wenn das so ist, dann ist „bölter.“ einfach cool.

Ausgeschmückt und in voller Länge lassen sich die Stücke auf dem neuen Album „Therapie“ genießen. Das wurde von Sven „Samson“ produziert Geiger (u.a. „Stoppok“,

„Pur“, „Fury in the Slaughter House“, „Scorpions“, „Fanta4“) aufgenommen. In kleiner Besetzung wurden die Songs mit Bass und Schlagzeug, Gitarre und Stimme im Studio

live eingespielt. Die zusätzlichen Instrumente spielte Frontmann und Namensgeber Philip Bölter in gewohnter Manier selbst ein. Darunter neben weiteren elektrischen und akustischen Gitarren, seine Mundharmonika und eine Pedal Steel-Guitar oder auf Deutsch „Rutschgitarre mit Pedalen“.

Frontmann Philip hat weit über 1.200 Konzerte gespielt und über 10 Alben herausgebracht. In den letzten 15 Jahren hat er sich einen exzellenten Ruf in der deutschen Blues-Szene

erspielt. Der Absolvent der Popakademie Mannheim ist Preisträger des Deutschen Rock & Pop Preises, „Robert Johnson Guitar Award“ und präsentierte sich bei „The Voice of

Germany“ einem Millionenpublikum. Im Vorprogramm von u.a. „Ryan Sheridan“, „Tom Walker“, „Tito & Tarantula“ oder „Django3000“ sorgte er für Aufsehen. Unterstützt wird

Philip von Heiko Peter am Schlagzeug und Steffen Knauss am Bass. Beides Musiker, die mit den unterschiedlichsten Bands bereits europaweit unterwegs waren.