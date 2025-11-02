bölter. – die Band bläst den Staub von den Saiten und pfeift auf alte Klischees – Americana Made in Germany, so klingt der Blues des 21. Jahrhunderts!

Abgedroschen? Einzig, die alte Resonator-Gitarre - made in USA! Die ist aus Blech und spricht noch Dialekt.

Mit ihrem deutschsprachigen Debüt-Album „Therapie“ (VÖ 2022) schlugen die Jungs aus Süddeutschland die Brücke von den Wurzeln des Blues zum deutschsprachigen Liedermacher. Das ergibt mitreißende Musik mit intelligenten Texten. Das kongeniale Folgealbum „Schwebezustand“ (VÖ März 2025), steht dem in nichts nach.

Die Songs sind eingängig, poppig kompakt und doch rau und leidenschaftlich vorgetragen mit Raum für spontane Zwischeneinlagen. Einfallsreich und lebendig singt bölter. vom Leben im Wandel der Zeit und über Fragen, die jedem schon mal in den Sinn gekommen sind.