Was bölter. besonders macht, passiert vor allem live. Hier wird nicht reproduziert – hier wird erschaffen.

bölter. ist eine Liveband im eigentlichen Sinne – roh, dynamisch und jedes Mal anders.

Zwischen leisen, fast intimen Passagen und druckvollen Ausbrüchen entsteht ein Spannungsfeld, das man eher spürt als versteht. Improvisation, Dynamik und das blinde Vertrauen ineinander machen jedes Konzert zu einem eigenen Erlebnis.

„Es macht einfach Spaß der Band zuzuschauen, da fast physisch zu greifen ist, dass hier noch ganz viel Herzblut mit im Spiel ist und die Musik sprichwörtlich gelebt wird.“ – Rocktimes

Und genau darum geht es: um Musik, die lebt.