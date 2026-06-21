Böny's Bands & Friends

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

„Böny feiert sein bisheriges Musikerleben, Glück und Wachstum“

Böny klappert gemeinsam mit einigen seiner Lieblingsmusikerkollegen Stationen seiner andauernden Jugend ab.

Quetscht und quatscht, swingt und singt, poppt und rockt.

Präsentiert werden seine bisherigen Hits und für einmalige Anlässe komponierten Songs.

Ein bunter Abende über ein buntes Leben.

Böny B. - Klavier/Vocals/Akkordeon

Andi Schäfer - Gitarre

Georg Bomhard - Bass

Christoph Müller - Drums

Info

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Konzerte & Live-Musik
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