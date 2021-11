Böny & The Holy kNights „Kommet ihr Irren – Es rentiert sich!“

Böny's 9-köpfige Weihnachts-Klamaukband verschmilzt altbekannte Weihnachtslieder und jazzig bis rockige Welthits auf humor- und kunstvolle Weise.

Witzige, clevere Liedtexte und virtuose Arrangements sorgen für einen übervollen Gabentisch an Überraschungen.

Arrangeur und Bandleader böny sowie die 3 hübschen Sängerinnen führen unterhaltsam durch die Show. Darüber hinaus kommen die Bandmitglieder als Krippenfiguren verkleidet auf die Bühne, sodass es eventuell schwierig werden kann zu entscheiden, wo man zuerst hinhören oder -schauen soll.

Ein Spass für Alt und Jung!

So spielt der „Little Drummerboy“ erstmal seinen „Bolero“ zu ende, bevor „The Beat goes on“. „Let me entertain you“ bietet Euch der Engel „Vom Himmel hoch“. Und nach einem „Sleighride“ in „Giant Steps“ wird locker über die Vorzüge von „Georgy, the red-nosed bassdeer“ gerappt.

Gudrun Wagner - Vocals

Linda Kyei - Vocals

Tabea Booz - Vocals

Andy Geyer - Saxophon

Flo Combosch - Saxophon

Andi Schäfer - Gitarre

Böny Birk - Keys

Georg Bomhard - Bass

Markus Zink - Drums