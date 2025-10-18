Börse für Ski- und Wintersportartikel aller Art

bis

Alte Breitwiesenturnhalle Zedernweg 1, 70839 Gerlingen

Die Skibörse des Ski-Club Gerlingen e. V. bietet allen Wintersport-Begeisterten die Möglichkeit, günstig neues Equipment zu erwerben bzw. gut erhaltenes zu verkaufen.

Wenn ein Kind aus seiner Ski-Ausstattung herausgewachsen ist, gibt es sicher ein weiteres Kind, das damit noch viel Spaß im Schnee haben kann!

Am Nachmittag Beratung durch kompetente Ski- und Snowboardlehrer sowie Informationen zu den Ski- und Snowboard-Ausfahrten des Vereins für jedermann. Man muss hierfür kein Mitglied des Skiclubs sein.

Info

Märkte
bis
