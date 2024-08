BÖSE GEWÄCHSE – wenn Pflanzen morden, verstümmeln, berauschen und uns anderweitig ärgern.

Der Feind in meinem Beet: Gemeine Gewächse lauern nicht nur in exotischen Ländern, sondern auch – oft unerkannt – in unseren Vorgärten und Wohnzimmern. Pflanzen verdienen respektvolle Vorsicht. Sie können uns nähren und heilen, aber sie können auch zerstören. Ein Baum, der Giftdolche abfeuert; ein roter Samen, der den Herzschlag stoppt; ein Strauch, der unerträgliche Schmerzen verursacht: Im Reich der Pflanzen lauern unermessliche Gefahren.

Referenten: Elke Ehrsam, Biologin und Jürgen Peimann, Apotheker

Treffpunkt: Elementa Werkstatt

Wir bitten um eine Spende für den Förderverein.