Bücher-Minis

Sie betrachten die Bilder, genießen das Umblättern der Seiten und die gemeinsame Aktivität mit Mama oder Papa.

Durch das dialogische Betrachten wird die Sprachentwicklung der Kinder gefördert.

Jede Veranstaltung beginnt mit einer kleinen Geschichte. Dann werden passend dazu Lieder, Kniereiter und Bewegungsverse angeboten. Außerdem können ausgewählte Bilderbücher betrachtet werden. Dabei stehen Spaß, Sinneserfahrung, Sprache, Anschauen, Wiedererkennen, Benennen und Spielen im Vordergrund. Diese Mal geht es um das Thema Zootiere.

Für Kinder von 10 bis 24 Monaten in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung ab 11.9., ab 8 Uhr ausschließlich online auf der Homepage