Bücherneuvorstellung mit Eva Roll.

Der Buchmarkt wartet in diesem Herbst wieder mit einer unglaublichen Vielzahl an interessanten und spannenden Neuerscheinungen auf. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, stellt Ihnen Eva Roll, Buchhändlerin in der Buchhandlung Schäufele, Herrenberg, Herbstnovitäten vor.

In gemütlicher Atmosphäre lernen Sie bei einem Glas Wein die persönlichen Empfehlungen von Eva Roll kennen. Am Büchertisch können die Bücher angeschaut und natürlich auch gleich gekauft werden.