In Kooperation mit dem Literaturhaus Heilbronn veranstalten wir einen Bücherabend. Lassen Sie sich von Ritualen und Büchern für die Vorweihnachtszeit inspirieren und verzaubern. Außergewöhnliche Bücher für kleine Menschen in Verbindung mit Brüchen zur Weihnachtszeit, die diese Zeit so magisch und unvergessen machen, werden vorgestellt. Eine Bücherliste liegt aus.