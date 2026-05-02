Bücherbärchen-Vorlesegeschichte „Der Waldbuchclub“

Vorleseveranstaltung mit einer Bilderbuchgeschichte für Kinder von 4-6 Jahren.

In gemütlicher Runde wird in der Stadtbibliothek ein Bilderbuch vorgelesen und die Geschichte gemeinsam besprochen und erlebt.

Dieses Mal gibt es „Der Waldbuchclub“ zu hören: Häschen Hoppel liebt Bücher. Eines Nachts schleicht er sich in die Bücherei und leiht sich Bücher aus. Als die anderen Tiere das mitbe-kommen, wollen sie auch mitkommen. Als sie von der Bibliothekarin erwischt werden, glauben sie schon, der Traum sei jetzt aus, aber weit gefehlt ...