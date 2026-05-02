Bücherbärchen-Vorlesegeschichte „Der Waldbuchclub“

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Stadtbibliothek Sigmaringen Schulhof 4, 72488 Sigmaringen

Vorleseveranstaltung mit einer Bilderbuchgeschichte für Kinder von 4-6 Jahren.

In gemütlicher Runde wird in der Stadtbibliothek ein Bilderbuch vorgelesen und die Geschichte gemeinsam besprochen und erlebt. 

Dieses Mal gibt es „Der Waldbuchclub“ zu hören: Häschen Hoppel liebt Bücher. Eines Nachts schleicht er sich in die Bücherei und leiht sich Bücher aus. Als die anderen Tiere das mitbe-kommen, wollen sie auch mitkommen. Als sie von der Bibliothekarin erwischt werden, glauben sie schon, der Traum sei jetzt aus, aber weit gefehlt ... 

Info

Stadtbibliothek Sigmaringen Schulhof 4, 72488 Sigmaringen
Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen
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