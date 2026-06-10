Bücherbärchen-Vorlesegeschichte „Ein Sommer voller Träume“

Vorleseveranstaltung mit einer Bilderbuchgeschichte für Kinder von 4-6 Jahren.

In gemütlicher Runde wird in der Stadtbibliothek ein Bilderbuch vorgelesen und die Geschichte gemeinsam besprochen und erlebt.

Dieses Mal gibt es „Ein Sommer voller Träume“ zu hören: Sommerferien: Der Pool ist kaputt, die Eltern müssen arbeiten - bleiben als Abwechslung nur der Fernseher und das Füttern der Nachbarskatzen? Von wegen, jeden Tag warten neue Abenteuer, man muss nur seinen Träumen folgen und sich von der Fantasie leiten lassen ...