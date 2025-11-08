Bücherbärchen-Vorlesegeschichte „Heimlich wach bis Mitternacht“

bis

Stadtbibliothek Sigmaringen Schulhof 4, 72488 Sigmaringen

Vorleseveranstaltung mit einer Bilderbuchgeschichte für Kinder von 4-6 Jahren.

In gemütlicher Runde wird in der Stadtbibliothek ein Bilderbuch vorgelesen und die Geschichte gemeinsam besprochen und erlebt. 

Dieses Mal gibt es „Heimlich wach bis Mitternacht“ zu hören:  Emma möchte zu gerne wissen, was ihre Eltern alles so machen, wenn sie schon im Bett ist. Zusammen mit ihren Kuscheltieren hat sie da einige lustige und fantasievolle Ideen. Sie planen wach zu bleiben, doch das klappt einfach nicht. Also muss ein Wecker her! Aber funktioniert das wirklich und was entdeckt Emma in der Nacht? 

