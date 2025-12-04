Bücherbärchen-Vorlesegeschichte „Weihnachten nach Maß“

Vorleseveranstaltung mit einer Bilderbuchgeschichte für Kinder von 4-6 Jahren.

In gemütlicher Runde wird in der Stadtbibliothek ein Bilderbuch vorgelesen und die Geschichte gemeinsam besprochen und erlebt.

Dieses Mal gibt es „Weihnachten nach Maß“ von Birdie Black & Rosalind Beardshaw zu hören: Als der König am Tag vor Weihnachten auf dem Markt einen großen Stoffballen kauft, um daraus ein Geschenk für seine Tochter nähen zu lassen, ahnt er noch nicht, dass die Stoffreste auch vielen anderen Bewohnern seines Königreichs ein glückliches Weihnachten bescheren…

Eine liebevoll erzählte Geschichte mit einer wichtigen Botschaft - nicht nur für die Vorweihnachtszeit.