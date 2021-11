In gemütlicher Runde wird unter Einhaltung der Abstandsregelungen für Kinder von 4 bis 6 Jahren ein Bilderbuch vorgelesen. Es wird erzählt und die Geschichte gemeinsam besprochen und erlebt. Dauer ca. 35-40 Minuten.

Dieses Mal gibt es zur Vorweihnachtszeit das Bilderbuch „Der Bär, das Mädchen und das geheimnisvolle Geschenk“ von Mark Sperring & Lucy Fleming zu hören: An Heiligabend haben Ella und der Bär alle Geschenke ausgepackt, doch unter dem Tannenbaum ist ein Päckchen übrig geblieben, es ist für den Hasen Christopher. Die beiden machen sich auf einen abenteuerlichen Weg, und als der Hase sein Geschenk auspackt, kommt die große Überraschung … Eine Bilderbuchgeschichte zur Einstimmung auf Weihnachten für Kinder ab 4 Jahren.

Bitte beachten Sie, dass je Familie eine erwachsene Begleitperson während der Veranstaltung durchgehend anwesend sein muss. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Außerdem müssen Erwachsene einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden, oder einen Impf- bzw. Genesenen-Nachweis zum Veranstaltungsbesuch vorlegen.

Außerdem ist eine vorherige Anmeldung in der Stadtbibliothek mit Angabe von Namen und Kontaktdaten zwingend erforderlich und ab sofort unter der Tel.-Nr. 07571-106260 oder per E-Mail an bibliothek@sigmaringen.de möglich.