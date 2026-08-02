Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet eine Vorleseaktion in der Stadtbücherei statt - Zuhören und mitmachen!

Vorlesespaß für die Jüngsten! Gemeinsam entdecken wir spielerisch eine Geschichte. Im Anschluss basteln, singen oder spielen wir noch zusammen. Die Bücherbabys sind der monatliche Vorlesespaß der Stadtbücherei für Kinder von 1 bis 3 Jahren. Auf altersgerechte Art und Weise werden die Kinder an das Medium Buch herangeführt. Das Vorlesen wird dabei durch viele interaktive Elemente ergänzt. Zu diesem Termin im Rahmen der Literaturtage sind alle bisherigen „Bücherbabys“ sowie alle neuen Interessentinnen und Interessenten herzlich eingeladen!

Eine Veranstaltung der Stadtbücherei Bad Mergentheim.