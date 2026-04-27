Bücherbabys in der Stadtbücherei Bad Mergentheim

Einmal im Monat treffen sich Eltern, Großeltern oder Tageseltern mit ihren Kleinkindern von 1 bis 3 Jahren im Saal der Stadtbücherei zu Fingerspielen und dem gemeinsamen Anschauen eines Bilderbuchs.

Schon bevor die Kinder selbst Lesen lernen, ist Leseförderung wichtig und möglich! Bereits im Kleinkindalter sind Erwachsene das erste Vorbild, das beim Lesen beobachtet und nachgeahmt werden kann.

Gleichzeitig wird mit dem Vorlesen auch die sprachliche Entwicklung der Kinder unterstützt und gefördert sowie das Lesen und die Bücher mit positiven Erfahrungen verknüpft. In der anschließenden Spielzeit kommen wir mit den Begleitpersonen ins Gespräch und stellen Elternratgeber und weitere Angebote der Stadtbücherei für Familien vor.

Nach der Veranstaltung können alle Familien gemeinsam die Bücherei erkunden, sich beraten lassen und Medien ausleihen.