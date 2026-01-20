Bücherecke - schmöckern, entdecken, mitnehmen!

Die BücherEcke ist ein offenes Bücherregal das Lesespaß für Groß und Klein bietet!

Organisiert von einer bürgerschaftlichen Gruppe können hier Bücher mitgenommen, behalten oder weiterverschenkt werden. Die BücherEcke befindet sich im Foyer des linken Flügels des Forum. In Rubriken gegliedert und gut sortiert bietet sie eine schnelle Übersicht über alle vorhandenen Bücher. Interessierte finden hier allerhand Bücher für Groß und Klein.Den Schwerpunkt bilden Krimis, Romane, Biographien und Kinderbücher. Auch eine kleine Sammlung von Sachbüchern zu unterschiedlichen Themen (Kochen, Reisen, Kunst, ...) ist vorhanden.