Sommerbücherflohmarkt in der Stadtbücherei Metzingen.

Bücherschnäppchenjäger freuen sich: Der Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei Kalebskelter bietet über die Sommerferienzeit wieder Bücher und andere Medien für kleines Geld. Ab dem 28.5. können wieder gebrauchte Bücher, Spiele und andere Medien für Erwachsene und Kinder in der Bücherei ausgesucht werden. Für 1 Euro pro Stück gibt es neues Lesefutter, Filme, Hörbücher, Spiele u.v.m.

Die Medien sind aus dem Bestand der Stadtbücherei aussortiert oder wurden großzügig von Bürgerinnen und Bürgern gespendet. In der Stadtbücherei Metzingen können auch gerne wieder gut erhalten Bücher und andere Medien, die nicht älter sein sollten als 10 Jahre, für den Flohmarkt abgegeben werden. Die Bücher und Medien landen damit nicht im Altpapier und finden neue Leserinnen und Leser. Ein aktiver Beitrag für den guten Umgang mit den Dingen.