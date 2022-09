Bücherflohmarkt

Bücherfreunde und Schnäppchenjäger sollten sich den Termin notieren:

am verkaufsoffenen Sonntag, der diesen Herbst am 16. Oktober stattfindet, können im Erdgeschoss der Stadtbibliothek aussortierte, aber bestens weiterverwendbare Medien sehr günstig erworben werden. Eine große Auswahl an Titeln wartet auf Käufer, ein Buch kostet 50 Cent, auch die beliebten thematisch zusammengestellten Überraschungstüten mit 5 Büchern zu 2 Euro sind wieder im Angebot.

Die Stadtbibliothek ist an diesem Sonntag nur für den Flohmarkt im Erdgeschoss geöffnet.