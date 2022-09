Bücherherbst

Die bekannten ehemaligen SWR-Redakteure Christel Freitag und Wolfgang Niess stellen Neuerscheinungen und Highlights aus dem Jahr 2022 vor.

Die Vorstellungen reichen von Romanen, über Biographien bis hin zu Sachbüchern und werden nicht einfach nur vom Blatt abgelesen, sondern lebendig, unterhaltsam und auch durchaus kritisch im Dialog vorgetragen. Kurz vor der Weihnachtszeit kann man hier die passenden Buchtipps erhalten und Neues entdecken.

Christel Freitag hat als Buchhändlerin gearbeitet und ein Studium in Schulmusik, Musikwissenschaft und Germanistik in Saarbrücken abgeschlossen. Nach ihrem 2. Staatsexamen in Bensheim an der Bergstrasse unterrichtete sie als Musik- und Deutschlehrerin an einem Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler, um dann als Musikredakteurin zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart zu wechseln. Seit 1998 arbeitet sie als Kulturredakteurin beim SWR in Tübingen. Sie ist Autorin zahlreicher Features zu Themen der Kultur-, Musik- und Literaturgeschichte Als Dramaturgin betreut sie das samstägliche Mundarthörspiel und ist verantwortlich für die Musikauswahl des Sonntagskonzerts in SWR 4.

Wolfgang Niess ist ein deutscher Historiker, Autor und Moderator. Er studierte an der Universität Stuttgart und der Universität Tübingen Geschichte, Politikwissenschaft, Mathematik und Kommunikationswissenschaften. Als Leitender Redakteur beim SWR moderierte Wolfgang Niess zahlreiche Radiosendungen und entwickelte die Veranstaltungsreihe »Autor im Gespräch«. Im Herbst 2017 erschien sein Buch: Die Revolution 1918/19. Der wahre Beginn unserer Demokratie.