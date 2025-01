WAS IST WAS - Geniale Tiere...und ihre Tricks

Mit der Autorin Andrea Weller-Essers.

Echsen die übers Wasser laufen und Ameisen, die Pilze züchten, Vögel, die rückwärtsfliegen und Fische, die sich bei Gefahr aufpumpen wie ein Ballon - in einem Lexikon von A bis Z geordnet werden 182 Tiere und ihre erstaunlichen Fähigkeiten von Andrea Weller-Essers vorgestellt. Das Tierlexikon ist mit tollen Detailaufnahmen, fundiertem Basiswissen zu jedem Tier und lustigen Anekdoten ein besonderes, buntes Nachschlagewerk. Andrea Weller-Essers ist freie Kinderbuchautorin und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Berlin. Für den Tessloff Verlag verfasste sie sehr viele Bände in der WAS IST WAS-Reihe. Ab 8 Jahren