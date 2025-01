WAS IST WAS - Demokratie

Mit der Autorin Andrea Weller-Essers.

Es ist eines der wichtigsten Themen des Jahres: Demokratie. Übersetzt bedeutet es so viel wie "Volksherrschaft". Das aktive Mitgestalten ist also ausdrücklich erwünscht. Aber wer ist eigentlich "das Volk"? Wie funktioniert das genau mit der "Volksherrschaft"? Wen und was wählen wir? Können und dürfen wirklich alle mitbestimmen? Demokratische Entscheidungen finden an vielen Orten statt: Die Veranstaltungsbesucherinnen und –besucher gehen mit zur Wahl, zum Bundestag, zur EU und auch zu einem Kindersport-team, das über einen Ausflug abstimmt. Menschen demonstrieren, um ihre Meinung kund-zutun, gehen wählen, um mitzubestimmen und alle sind aufgefordert, unsere Meinung zu sagen und miteinander zu diskutieren. Andrea Weller-Essers ist freie Kinderbuchautorin und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Berlin.