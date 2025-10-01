Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz

Für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit ihren Eltern.
Giraffe, Schwein und Pinguin zeigen, was sie können und laden zum großen Trampolin-Spaß ein! Ups, da entweicht dem Schwein ein Pups…
Im Anschluss an die Geschichte basteln auch wir uns ein niedliches Schweinchen!
Bitte bringt immer einen Malerkittel mit.
Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin
Anmeldung nur für den nächsten anstehenden Termin möglich.
Info
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151010454965699&set=a.151001268299951.37820.150992101634201&type=1&theater