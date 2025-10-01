Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz

„Trampolin“ von Jutta Wetzel

bis

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit ihren Eltern.

Giraffe, Schwein und Pinguin zeigen, was sie können und laden zum großen Trampolin-Spaß ein! Ups, da entweicht dem Schwein ein Pups…

Im Anschluss an die Geschichte basteln auch wir uns ein niedliches Schweinchen!

Bitte bringt immer einen Malerkittel mit.

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin

Anmeldung nur für den nächsten anstehenden Termin möglich.

Info

230387_151010454965699_4111711_n.jpg

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151010454965699&amp;set=a.151001268299951.37820.150992101634201&amp;type=1&amp;theater

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz - 2025-10-01 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz - 2025-10-01 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz - 2025-10-01 15:30:00 Outlook iCalendar - Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz - 2025-10-01 15:30:00 ical

Tags