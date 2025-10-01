Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz

Für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit ihren Eltern.

Giraffe, Schwein und Pinguin zeigen, was sie können und laden zum großen Trampolin-Spaß ein! Ups, da entweicht dem Schwein ein Pups…

Im Anschluss an die Geschichte basteln auch wir uns ein niedliches Schweinchen!

Bitte bringt immer einen Malerkittel mit.

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin

Anmeldung nur für den nächsten anstehenden Termin möglich.