Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz

„Sooo schön ist der Herbst“ von Pe Grigo

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit ihren Eltern.

Es gibt viel zu tun im Herbst: es wird in Pfützen gehüpft und sich danach trockengetupft. Es müssen Bäume geschüttelt, Äpfel gepflückt, Apfelmus gerührt und volle Bäuche gestreichelt werden! Zum Schluss sitzen Uhu und Maus gemütlich bei einer Tasse Tee zusammen und winken dir zu. 

Passend zu dieser Herbstgeschichte gestalten wir eine Eule aus bunten Blättern.

Bitte bringt immer einen Malerkittel mit.

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin

Anmeldung nur für den nächsten anstehenden Termin möglich.

