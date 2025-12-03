Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz

„Wenn sieben weihnachtliche Hasen fröhlich um die Tanne rasen“ von Sabine Praml

bis

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit ihren Eltern.

In der aufregenden Zeit vor Weihnachten sind die sieben Hasenkinder beschäftigt mit Plätzchenbacken, Geschenkebasteln und Liedersingen. Wir begleiten sie dabei und freuen uns gemeinsam auf Weihnachten.

Natürlich wird im Anschluss an die Geschichte etwas Weihnachtliches gebastelt!

Bitte bringt immer einen Malerkittel mit.

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin

Anmeldung nur für den nächsten anstehenden Termin möglich.

Info

