Büchermäuse: Geschichten, Fingerspiele, Basteleien und Lieder mit Stefanie Heinz

Für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit ihren Eltern.

In der aufregenden Zeit vor Weihnachten sind die sieben Hasenkinder beschäftigt mit Plätzchenbacken, Geschenkebasteln und Liedersingen. Wir begleiten sie dabei und freuen uns gemeinsam auf Weihnachten.

Natürlich wird im Anschluss an die Geschichte etwas Weihnachtliches gebastelt!

Bitte bringt immer einen Malerkittel mit.

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin

Anmeldung nur für den nächsten anstehenden Termin möglich.