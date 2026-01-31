Bücherparade mit dem Improvisationstheater Stusslichter

Egal ob Krimi, Sachbuch, Comic, Thriller oder Groschenroman: Die Stusslichter lesen zwischen den Zeilen, lassen die Texte zum Leben erwachen und spinnen daraus neue, außergewöhnliche Geschichten.

Lieblingsbücher können mitgebracht oder aus dem vielfältigen Angebot der Stadtbibliothek ausgewählt werden. Die Spieler und Spielerinnen entwickeln daraus kreative, skurrile oder komische Szenen. Ohne Skript, nur mit den Buchinspirationen des Publikums und jeder Menge Spaß. Jede Szene ist spontan und einzigartig. Geeignet für Bücherwürmer und Lesemuffel.