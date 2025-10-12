Bühne & Brezel: Michael Kohlhaas

die Matinée vor der Premiere

Theater Ansbach Promenade 29, 91522 Ansbach

Was ist schöner, als miteinander ins Gespräch zu kommen und schon vor der Premiere einen kleinen Einblick ins aktuelle Bühnengeschehen am Theater Ansbach zu bekommen?

Lernen Sie uns, unser Team und die neueste Produktion besser kennen, stellen Sie Fragen, die Sie schon immer einmal stellen wollten und lassen Sie sich überraschen, was schon bald auf der Bühne zu sehen sein wird. In unserer Reihe Bühne und Brezel laden wir Sie zu Matineen, Soireen und Workshops anlässlich ausgewählter Produktionen ein. Und da Essen verbindet, gibt es dabei auch Brezeln. Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte den Monatsspielplänen.

Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende ist willkommen.

Wir freuen uns auf Sie!

