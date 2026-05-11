Bühne frei!

Haben Sie Lust, in andere Rollen zu schlüpfen, Geschichten lebendig werden zu lassen und dabei neue Seiten an sich zu entdecken? Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig.

In einer wertschätzenden und entspannten Atmosphäre lernen wir die vielfältigen Möglichkeiten des Theaters kennen – ganz ohne Leistungsdruck und ohne Vorkenntnisse.

Mit spielerischen Übungen zu Stimme, Bewegung, Improvisation und Ausdruck fördern wir Kreativität, Konzentration, Gedächtnis und Körperwahrnehmung. Gemeinsam wird gelacht, ausprobiert und gestaltet.

Der Kurs bietet Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Erleben. Jede und jeder bringt die eigenen Erfahrungen, Ideen und Fähigkeiten ein. Im Mittelpunkt stehen Freude am Spiel, Spontaneität und das Entdecken neuer Ausdrucksmöglichkeiten.

Inhalte des Kurses:

Kennenlern-, Bewegungs- und Vertrauensübungen

Arbeit mit Stimme, Atem, Gestik und Mimik

Improvisation und Rollenspiel

Kreative Szenenentwicklung

Gedächtnis- und Konzentrationsförderung durch Theaterübungen

Gemeinsames Ensemblespiel

Eine kleine Abschlusspräsentation kann auf Wunsch der Gruppe entstehen, ist aber keine Voraussetzung.

Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, leichte Turnschuhe oder Gymnastikschuhe, ein Getränk sowie ein Handtuch für Entspannungsübungen auf Matten.

Der Kurs richtet sich an Menschen ab 60 Jahren, die neugierig sind, Freude am gemeinsamen Erleben haben und Theater als kreative Form der Bewegung, Begegnung und persönlichen Entfaltung kennenlernen möchten.