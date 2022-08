Bühne I: Die Modernisierung meiner Mutter

Was geschieht, wenn der Schauspieler Götz Schubert, der Musiker Manuel Munzlinger einen ebenso witzigen wie geistreichen Bestseller von Bov Bjerg in die Hände bekommen?

Es passiert im Idealfall Folgendes: Der Text beflügelt die Fantasie der beiden und es entsteht etwas wunderbar Neues.

So geschehen mit „Die Modernisierung meiner Mutter“. Mit schrägem Humor und entspannter Lakonie erzählt Bjerg, nach seinem Überraschungserfolg mit „Auerhaus“ nun vom Leben eines mäßig erfolgreichen Schriftstellers, der sich staunend seinen Weg durch den Berliner Großstadtdschungel bahnt und die kleinen Absurditäten des Alltags in literarische Bonbons verwandelt.

Götz Schubert und Manuel Munzlinger fanden die skurrilen und liebevoll geschriebenen Anekdoten so grandios, dass sie die Geschichten neu sortierten und in eine aberwitzige Rahmenhandlung packten: Der frustrierte und in die Krise geratene Held Rolf bekommt „therapeutischen“ Beistand in Gestalt eines hochmodernen „CUBE“, der ihm mit einer nicht ganz ausgereiften Selbstfindungs-App als Coach zur Seite steht. Im Dialog mit seinem digitalen gegenüber macht sich Rolf auf die Suche nach seiner Kreativität, seinem künstlerischen Urknall und seinen Wurzeln in der schwäbischen Provinz.

Das eingespielte Team Götz und Munzlinger erschufen eine Theaterkomödie mit handfestem Realitätsbezug, die zwischen Gags und Augenzwinkern jede Menge Platz für berührende Momente lässt.

Komisch und melancholisch, vielschichtig und pointiert!