Bühne III: Das Paket

Wer die Bücher des Bestsellerautors Sebastian Fitzek vor Spannung nicht aus der Hand legen kann, wird im Bühnenstück „Das Paket“ nach dem gleichnamigen Buch keine Sekunde durch Blinzeln verpassen wollen.

Das Berliner Kriminal Theater erzählt die Geschichte der Psychologin Emma, die nach einem Fachkongress in ihrem Hotelzimmer betäubt und vergewaltigt wurde. Ein Serienmörder, der seine toten Opfer mit geschorenen Haaren hinterlässt ist im Verdacht. Doch wieso hat Emma überlebt? Und warum zweifelt selbst ihr vertrautes Umfeld an ihrer Geschichte? Emma verschließt sich in ihrem Haus, doch als sie ein Paket für einen fremden Nachbarn annehmen soll, läuft ihre Paranoia gefährlich aus dem Ruder…