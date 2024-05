Saisonabschluss! Der 34. und damit letzte Spieltag steht an. An diesem müssen die WILD BOYS vor heimischem Publikum gegen den TBV Lemgo Lippe ran. Mit Hilfe eurer Unterstützung will sich die Mannschaft die letzten zwei Punkte der Saison sichern. Bestellt dir jetzt dein Ticket und sei live dabei!