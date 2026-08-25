Bülent Ceylan – Diktatürk!

Bülent hat die Nase voll. Überall Diktatoren! Egal ob Politik, Mode, Beziehung oder Ernährung – ständig will Dir einer sagen, was Du zu tun hast. Aber nicht mit Bülent. Ab heute wird zurückdiktiert! Der Thor wird zum Dikta-Thor.

Mompfreds Frau Waltraut braucht auch dringend mal wieder ne Ansage.

Anneliese ist natürlich schon lange die perfekte Ver-Führerin.

Sogar Harald mischt sich diesmal hoch zu Roß unters Volk.

Und Hasan revolutioniert den Unterricht an deutschen Schulen und lässt Goethe ganz alt aussehen.

Ja, und bei Bülent zuhause herrscht das Familienregiment. Da muss sogar Bülent mal strammstehen.

Metal und Marschmusik gibt’s im neuen Programm natürlich auch.

Also, holt Euch die Karten – hey, nur ein Vorschlag, kein Befehl!