Bülent Ceylan & Band: Ich liebe Menschen

Mit seinem Debüt-Album „Ich liebe Menschen“, das am 1. März 2024 veröffentlicht wird, setzt Comedian Bülent Ceylan ein Zeichen gegen Fremdenhass und Mobbing.

Gleichzeitig präsentiert er sich als ernstzunehmender Musiker. Ab April gehen Bülent und seine Band auf Live-Tour.

Gemeinsam mit seiner Band wird er sein Publikum nicht nur zum Headbangen bringen. Bülent Ceylan kann nicht nur Metal, sondern singt sich auch mit Balladen und Pop-/Rock-Songs in die Herzen des Publikums.

Die vierköpfige Band setzt sich zusammen aus: Julia Lange an der Gitarre und Tobi Stulz ebenfalls an der Gitarre und gesangliche Verstärkung für Bülent, Hannes Merten am Bass und am Keyboard, sowie Marcel Vojvodic am Schlagzeug. Trotz ihres jungen Alters verstehen die Musiker ihr Handwerk und beweisen, dass sie absolute Vollprofis sind.