Bündnis Gemeinsam & Solidarisch Biergarten: Schmidt und Rathmann

Am 12. August lädt das Bündnis gemeinsam & solidarisch gegen Rechts - Reutlingen und Tübingen alle zum Austausch in diesen rauen Zeiten ein.

Bei Drinks und toller Musik kannst du uns und unsere Mitgliedsgruppen kennen lernen. Den Abend begleiten Schmidt und Rathmann mit träumerisch verspielten Klängen zwischen Elektro-Metal, Techno und Zauberwald.

Wir laden dich herzlich in den echaz.Hafen ein und freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter!