Bürger-Frühstück in der Fußgängerzone Uhlbergstraße.

Die Idee: Bürger bringen ihr eigenes Frühstück sowie Familie und Freunde mit und teilen mit anderen, was sie an Leckereien mitgebracht haben. Die BürgerStiftung kümmert sich um alles andere wie Tische und Bänke sowie Sonnen- und Regenschirme. Kaffee, Tee und Hefezopf wird bereitgestellt. An langen Tischen können die Gäste miteinander ins Gespräch kommen. Bei Regen findet das Frühstück im Gebäude Uhlbergstraße 25 in Plattenhardt statt.