Bürger Theater: Oststadt

In welcher Welt wollen wir leben?

Was macht dich glücklich?

L’UTOPIA – Ein Projekt in und für die Stadtteile Ludwigsburg

Gemeinsam nach L’UTOPIA! Geh mit auf die Reise!

Das BürgerTheater ist auf Forschungsreise durch die Stadtteile Ludwigsburgs. In den letzten Monaten haben wir schon einiges über die Oststadt kennengelernt und freuen uns jetzt auf die Aktionswoche auf dem Berliner Platz. Wir sind auf der Suche nach spannenden Geschichten und Menschen. Nach Verrücktheiten und Möglichkeiten. Nach unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens. Nach Gesellschaftsentwürfen. Nach architektonischen Utopien. Und und und.

Mit unserem Pop-Up Café der Utopist*innen laden wir ein zur Begegnung und zum Austausch. Ihr könnt den Platz mitgestalten, in dem Ihr Palettenmöbel baut, Teppiche webt und Kisten bepflanzt. Die vielfältigen Workshops mit Künstler*innen bieten Gestaltungsmöglichkeiten für alle Generationen.

Am Abend regen Lesungen und Gespräche zum Austausch. Videos, Tanz, Theater und Musik sorgen für sinnliche Anstöße. Zur Bühne frei sind alle eingeladen, die Bühne zu nutzen und die eigenen Talente zu präsentieren und sich auszuprobieren. Am Wochenende zeigen Kinder und Jugendliche, was sie in Tanz/Theater/Zirkus Projekten erarbeitet haben. Ein interaktiver Lesespaziergang zur Jugendfarm für die ganze Familie bietet an 2 Nachmittagen ein besonderes Erlebnis auf Grundlage der „Konferenz der Tiere“.

Seid gespannt, neugierig, offen, kommt vorbei und gestaltet mit! In unserem Kiosk gibt es Getränke und Snacks.