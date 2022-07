Bürger Theater : Aktionswoche Pädagogische Hochschule

Ein Projekt in und für die Stadtteile Ludwigsburg

MO 11.07. - FR 15.07.2022

Einfach vorbeikommen!

Das BürgerTheater ist auf Forschungsreise durch die Stadtteile Ludwigsburgs. Wir sind auf der Suche nach spannenden Geschichten und Menschen. Nach Verrücktheiten und Möglichkeiten. Nach unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens. Nach Gesellschaftsentwürfen. Nach architektonischen Utopien, und und und...

Eine nächste Station ist der Hochschulcampus an der PH Ludwigsburg. Das Café der Utopistinnen bekommt einen Platz auf der freifläche und wird zum Treff, einer Zukunftswerkstatt, einem kreativen Labor mit einem Pop-Up Kiosk, einer kleinen Bühne, Palettenmöbel und Arbeitstisch zum Verweilen, Gestalten und Präsentieren. Themen, die wir von den Menschen gehört haben, die von den Studentinnen erarbeitet wurden, die berühren und bewegen, werden in Workshops, Aufführungen, Spaziergängen und Interventionen für alle Generationen, in poetischer, theatraler, musikalischer oder diskursiver Form gemeinsam umgesetzt.

Eine offene Bühne am Donnerstagabend bietet Möglichkeiten eigene Gedanken, Erfahrungen und Utopien in musikalischer, theatraler oder Vortragsform o.ä. darzubieten. Das detaillierte Programm ist wie immer auf www.BuergerTheaterLB.de.

www.buergertheaterlb.de

Instagram: lutopia.kanal

Gefördert durch die Stadt Ludwigsburg, das Land Baden-Württemberg und den Fonds Soziokultur und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

In Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung Ludwigsburg, der Justinus-Kerner-Schule Ludwigsburg und Kulturwelt e.V.