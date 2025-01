Bürger-Uni "Die grüne Stadt"

Bei der Heilbronner Bürger-Uni handelt es sich um ein Kooperationsprojekt von Dieter-Schwarz-Stiftung, TUM Campus Heilbronn und vom Medienunternehmen Heilbronner Stimme.

Prof. Dr. Simone Linke referiert an diesem Abend zu dem spannenden Thema "Die grüne Stadt“. In ihrem Vortrag beleuchtet sie, wie Städte der Zukunft klimaresilient und lebenswerter gestaltet werden können. Besonders im Angesicht des Klimawandels ist es entscheidend, grüne Infrastrukturen als Schlüssel zur Anpassung und Widerstandsfähigkeit urbaner Räume zu begreifen. Prof. Linke zeigt auf, wie Stadtgrün den Hitzestress mindern, Niederschlagsmengen aufnehmen und die Biodiversität fördern kann. Sie diskutiert, warum trotz dieser Vorteile immer mehr Grünflächen in wachsenden Städten verloren gehen und welche Handlungsmöglichkeiten in der Stadt- und Freiraumplanung bestehen. Ein zentrales Thema sind auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit Mobilitätskonzepten und der Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren.

Von 2014 bis 2023 war die Stadtplanerin an der TU München tätig, am Lehrstuhl für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen und forschte zu grüner und klimaangepasster Stadt- und Freiraumplanung. Seit August 2023 ist sie Professorin für Stadtplanung und Landschaft an der HSWT in Freising. Es handelt sich um ein hybrides Format.

Eine Anmeldung ist 4 Wochen vor der Veranstaltung möglich.