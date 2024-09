Dr. Ortwin Renn "Die Psychologie des Risikos: Wie Menschen mit Unsicherheiten umgehen"

Die Partner der Bürger-Uni heißen Sie herzlich willkommen zum Vortrag: "Die Psychologie des Risikos: Wie Menschen mit Unsicherheiten umgehen" von Prof. Dr. Ortwin Renn.

Der renommierte Experte für Risiko- und Nachhaltigkeitsforschung wird spannende Einblicke in die menschliche Risikowahrnehmung geben. Prof. Renn wird Fragen ergründen wie: Was treibt Reinhold Messner, zu Fuß den höchsten Berg ohne Atemgerät zu erklimmen? Warum verspielen Menschen in Glücksspielen Haus und Hof? Weshalb bevorzugen viele das Auto gegenüber dem Flugzeug trotz höheren Unfallrisikos? Und warum bauen Menschen ihre Häuser immer wieder an Orten, die von Überschwemmungen bedroht sind?

Der Vortrag beleuchtet, wie nicht nur das objektive Risiko, sondern auch Begleitumstände und unser Verständnis von Risiken unsere Reaktionen beeinflussen.

Es handelt sich um eine kostenfreie Veranstaltung. Die Anmeldung ist ca. vier Wochen vor der Veranstaltung möglich.