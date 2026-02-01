Bürger-Uni: Ist das Zukunft oder kann das weg

Unter dem Slogan „NEUGIER. WISSEN. ZUKUNFT.“ wird die Vortragsreihe Heilbronner Bürger-Uni seit 2015 als Kooperationsveranstaltung der Partner TUM Campus Heilbronn, Heilbronner Stimme und Dieter Schwarz Stiftung angeboten.

Pro Jahr werden drei kostenfreie Vorlesungen mit wechselnden Referentinnen und Referenten angeboten, die aktuelle Fragestellungen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aufgreifen. Die Themen zeichnen sich durch eine hohe wissenschaftliche Qualität sowie eine starke gesellschaftliche Relevanz aus, werden allgemeinverständlich aufbereitet und für ein breites Publikum zugänglich gemacht. Der Bildungscampus versteht sich dabei nicht nur als Lern- und Forschungsort für Studierende und Lehrende, sondern als offener Begegnungsraum für Bürgerinnen und Bürger aus Heilbronn und der gesamten Region – unabhängig von Alter oder Vorwissen.

Der aktuelle Vortrag trägt den Titel „Ist das Zukunft oder kann das weg?“ und beleuchtet die tiefgreifenden Veränderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, neue Arbeitsmodelle, demografischer Wandel und verändertes Konsumverhalten erfordern neue Strategien und zukunftsorientiertes Denken.

Referent des Abends ist Prof. Dr. Maximilian Lude, Experte für Innovation und Zukunftsgestaltung im Mittelstand. Er verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit praxisnahen Beispielen und zeigt auf, wie Organisationen Wandel aktiv gestalten und Orientierung in einem dynamischen Umfeld finden können.

Weitere Infos auf chn.tum.de/de/events/event-detail/termin/buerger-uni