Bürger-Uni mit Prof. Dr. Hartwig Anzt: "Von der Herzmodellierung zur Klimasimulation: Wie Supercomputer unser Leben verändern"

Die Auswahl der Vorträge orientiert sich an Themen, die für unsere Gesellschaft aktuell von Interesse und für die Wissenschaft relevant sind.

Damit steht der Bildungscampus nicht nur Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden offen, sondern soll mit der Bürger-Uni auch Heilbronner Bürgerinnen und Bürger sowie alle wissenschaftlich Interessierten aus der Region und aus allen Altersgruppen begeistern.

In seinem Vortrag nimmt Hartwig Anzt das Publikum mit in die Welt des Hochleistungsrechnens und zeigt, wie mathematische Methoden zur Lösung von Gleichungen in der Praxis, etwa bei medizinischen Simulationen oder Klimaprognosen, eingesetzt werden.

Prof. Dr. Hartwig Anzt ist Inhaber des Lehrstuhls für Computational Mathematics an der TUM School of Computation, Information and Technology der Technischen Universität München (TUM) am Campus Heilbronn.

Weitere Infos auf www.stimme.de/leben/buergeruni/informationen-buerger-uni-heilbronn-vortrag-referenten-thema-wissenschaft-politik-gesellschaft-psychologie-naturwissenschaft-wetter-sport-art-4472428